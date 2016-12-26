ФСБ Росії не знайшла ознак теракту на борту Ту-154: перевіряє чотири версії катастрофи

"Основними робочими версіями залишаються: попадання в двигун сторонніх предметів; неякісне паливо, що спричинило втрату потужності і відмова роботи двигунів; помилка пілотування; технічна несправність літака", - цитує ТАСС Центр громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ Росії.

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"Ознак і фактів, що вказують на можливість вчинення терористичного акту або диверсії на борту повітряного судна, в даний час не отримано", - додали в ЦГЗ.

У ФСБ також заявили, що літак Ту-154 Міноборони РФ, який розбився над Чорним морем, не перевозив вантажі військового та подвійного призначення.

Крім цього, як зазначається, встановлено очевидців падіння літака Ту-154 Міноборони РФ поблизу Сочі.

"Станом на даний момент встановлено очевидців падіння авіалайнера, є також запис відеореєстратора. З ними працюють члени слідчої групи", - підкреслили в ФСБ.

Як повідомляв УНІАН, літак російського Міноборони Ту-154 впав в акваторії Чорного моря поблизу сочинського узбережжя. На борту, за останніми даними, перебувало 92 людини, включаючи журналістів та Ансамбль пісні і танцю імені Александрова.