Нетаньяху обіцяє жорстко реагувати на резолюції ООН

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці прем'єр-міністра Ізраїлю в Facebook.

«Вранці я прочитав у кількох газетах про мою жорстку позицію по відношенню до країн, що проголосував проти нас в ООН. У Ізраїлю є національна гордість, і ми не підставимо іншу щоку. Це зважена, тверда і відповідальна відповідь. Природна реакція розсудливого народу – роз'яснити країнам світу, що відбулося в Організації Об'єднаних Націй для нас неприйнятно», – заявив Нетаньяху на церемонії, присвяченій розвитку півночі країни.

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"Ця реакція важлива і в тому випадку, якщо в наступному місяці буде зроблена ще одна або дві спроби нашкодити нам. Але нічого немає ефективніше рішучої реакції, оскільки, по суті, вона створює основу для іншого стосунки в майбутньому, тому безглуздо представляти наш протест оголошенням світової війни. Вистачить вести себе, як в галуті. Я кажу вам, що в раболіпстві немає політичної мудрості. Наші відносини з країнами світу, не тільки не постраждають, але і з часом покращиться, оскільки поважають сильні держави, здатні відстоювати свою позицію, і зневажають слабкі, готові принижуватися і схилятися в подобострастном поклоні", - додав глава ізраїльського уряду.

Як повідомляв УНІАН, Рада безпеки ООН 23 грудня прийняв резолюцію, в якій міститься заклик до Ізраїлю припинити будівництво поселень на окупованій палестинській території, включаючи Східний Єрусалим.

Резолюцію підтримали 14 членів Радбезу, американська сторона утрималася. Раніше США блокували будь-які подібні проекти. Пізніше обраний президент США Дональд Трамп заявив, що після вступу його на посаду відносини ООН і США зміняться.

Ізраїль відмовився виконувати резолюцію Ради безпеки ООН.