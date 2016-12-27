Прем'єр Японії Сіндзо Абе прибув із візитом на Гаваї

Про це пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

У перший день свого дводенного візиту Абе відвідав в Гонолулу меморіал американцям, загиблим в ході бомбардувань. Японський прем'єр деякий час мовчки постояв перед пам'ятником.

Очікується, що на другий день візиту Абе відвідає бухту Перл-Харбор. Там розташована військово-морська база США, яка стала першою мішенню японської авіації в 1941 році. В результаті нападу на базу загинуло майже 2,5 тисячі осіб.

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Абе планує відвідати меморіал в Перл-Харборі разом із президентом США Бараком Обамою. Лідери двох країн також проведуть офіційну зустріч, яка стане для Обами останніми переговорами з Японією на його нинішній посаді.

За словами Абе, під час цієї зустрічі він сподівається підвести підсумок усіх переговорів, які вони провели за останні чотири роки, і в черговий раз обговорити важливість союзу Японії з США, зміцненням якого вони займалися.

При цьому адміністрація Абе вже повідомила, що прем'єр-міністр не буде приносити США вибачень за бомбардування Перл-Харбора, хоча і має намір висловити співчуття родичам загиблих і постраждалих.

Багато ЗМІ розцінили візит Абе в Перл-Харбор як відповідь на травневу поїздку Обами в Хіросіму, на яку США наприкінці Другої світової війни скинули атомну бомбу. Обама став першим чинним президентом США, який відвідав це місто.

Абе - не перший японський прем'єр-міністр, який відвідує Гаваї і Перл-Харбор. У 1956 році туди вже їздив прем'єр-міністр Японії Ітіро Хатояма, а в 1957 році - його наступник Нобусукэ Кісі.

Напад японців на Перл-Харбор відбулося 7 грудня 1941 року. Тоді японська палубна авіація потопила або серйозно пошкодила 20 американських кораблів і знищила майже 200 літаків.

Те, що трапилося стало формальним приводом для вступу США у Другу світову війну. В 1945 році американські літаки скинули атомні бомби на Хіросіму і Нагасакі, після чого Японія погодилась на капітуляцію.