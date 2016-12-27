Екс-президенту Аргентини пред'явлено звинувачення у новій справі про корупцію

Як передає Російська служба ВВС, суд також заморозив її активи на суму понад 600 млн доларів.

Слідчі органи розслідують угоди з участю приватної компанії, яка отримувала вигідні контракти від уряду при проведенні дорожніх робіт. За даними слідства, уряд Кіршнер надавав контакти цій компанії, близькій до її сім'ї.

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Кіршнер, яка обіймала посаду президента з 2007 по 2015 рік, звинувачується в злочинній змові і шахрайстві. Вона вже назвала нові звинувачення політичним переслідуванням.

Заморожуючи активи колишнього президента, федеральний суддя в Буенос-Айресі задовольнив клопотання міністерства юстиції.

У травні цього року Кіршнер було пред'явлено звинувачення в шахрайстві. Тоді йшлося про проведені через центральний банк Аргентини незаконні операції з купівлі та продажу доларів в умовах фінансової нестабільності. На початку липня було оголошено про замороження її активів у цій справі.

Кіршнер виграла президентські вибори в 2007 році і змінила на цій посаді свого чоловіка Нестора Кіршнера, ставши другою жінкою-президентом Аргентини після Ісабель Перон. У 2015 році вона вже не могла балотуватися на новий термін.

На виборах у 2015 році підтриманий нею кандидат Даніель Сціолі поступився своєму супернику Маурісіо Макрі, політику правого спрямування.

"Я не боюсь тюрми, анітрохи", - заявляла Кіршнер журналістам в липні 2016 року.