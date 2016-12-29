Росію можуть відключити від світового інтернету

Про це він заявив в інтерв'ю RT.

"Наша країна повинна бути готова до того, що її відключать від світового інтернету", - сказав він.

За його словами, в проекті закону щодо регулювання російського сегмента інтернету (рунета) йдеться про захист критично важливої інфраструктури, яка повинна розміщатися на території Росії.

«Наприклад, хакери можуть проникнути в структури комерційних банків і вкрасти гроші. Це погано, але, якщо вони проникнуть в системи Центробанку, буде велика біда», - заявив він.

Клименко навів приклад, як окупований Крим відключили від роботи сервісів Google і Microsoft. За його словами, висока ймовірність "тектонічних зрушень" у відносинах із Заходом в бік погіршення.

"Тому перед нами стоїть завдання — відрегулювати російський сегмент інтернету, щоб захиститися від подібних сценаріїв. Важливо, щоб у Росії продовжували працювати електронна пошта, телеграф, телефон, соціальні мережі. Критична інфраструктура, включаючи копію доменної зони, повинна перебувати на нашій території, щоб ніхто не міг відключити. Регулювання звичайних користувачів цей закон не зачіпає", - сказав він.

Раніше ЗМІ повідомили про появу в Росії закритого "інтернету". Всередині військової мережі розгорнуто електронний поштовий сервіс, за яким дозволена передача секретної інформації, включаючи документи з грифом "Особливої важливості".