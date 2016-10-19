ЗМІ повідомили про появу в Росії закритого "інтернету"

У Росії розгорнули військовий інтернет — комунікаційну систему під офіційною назвою "Закритий сегмент передачі даних". Про це з посиланням на представника міноборони РФ пишуть "Известия".

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За інформацією видання, військова мережа не з'єднана з глобальним інтернетом, а всі комп'ютери, підключені до неї, захищені від підключень несертифікованих флешок і зовнішніх жорстких дисків. Всередині військової мережі розгорнуто електронний поштовий сервіс, за яким дозволена передача секретної інформації, включаючи документи з грифом "Особливої важливості".

Знайомий із ситуацією джерело повідомило, що частково інфраструктура військового інтернету розгорнута на орендованій інфраструктурі "Ростелекома", а місцями на власній розподіленої інфраструктури Міноборони РФ, яка не підключена до глобального інтернету.

"Як і в глобальній Мережі, у військовому інтернеті є свої сайти. Основний ресурс мережі доступний за адресою mil.zs. На ньому створено безліч доменів третього рівня, наприклад, domain.mil.zs. Дивитися ці сайти можна через комп'ютери (працюють на операційній системі МСЗС — мобільній системі Збройних сил РФ), які сертифіковані службою захисту державної таємниці, також відомої як Восьме управління Генштабу", - йдеться в статті.

Відзначається, що в кожній військовій частині стоять сервери, які шифрують інформацію, розбивають по декількох пакетів і передають далі. Доступ в серверні приміщення строго обмежений.