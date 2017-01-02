Через вибух у Багдаді загинуло понад 30 людей
Терорист підірвав начинений вибухівкою автомобіль в густонаселеному районі Багдада в понеділок.
Загинули щонайменше 32 особи, а десятки отримали поранення, як повідомили поліція і медики.
Про це повідомляє Al Arabiya.
Вибух стався на жвавій площі в районі Садр, що в передмісті Багдада.
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На Фотографіях, розміщених в соціальних медіа незабаром після того, як стався вибух, видно величезний стовп чорного диму, що здіймається в небо і серйозно травмованих людей, яких евакуйовують.
За словами полковника міліції, щонайменше 32 людей було вбито і 61 отримали поранення в результаті вибуху, який став другим в Багдаді протягом останніх трьох днів.
Принаймні 27 людей загинули в результаті вибухів у жвавому районі ринку в центрі Багдада в суботу.
Поки не було заяв про відповідальність за напад, однак терористичне угруповання "Ісламська держава" регулярно здійснює теракти в районах Багдада, де мешкають мирні жителі.