Через вибух у Багдаді загинуло понад 30 людей

Загинули щонайменше 32 особи, а десятки отримали поранення, як повідомили поліція і медики.

Про це повідомляє Al Arabiya.

Вибух стався на жвавій площі в районі Садр, що в передмісті Багдада.

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На Фотографіях, розміщених в соціальних медіа незабаром після того, як стався вибух, видно величезний стовп чорного диму, що здіймається в небо і серйозно травмованих людей, яких евакуйовують.

За словами полковника міліції, щонайменше 32 людей було вбито і 61 отримали поранення в результаті вибуху, який став другим в Багдаді протягом останніх трьох днів.

Принаймні 27 людей загинули в результаті вибухів у жвавому районі ринку в центрі Багдада в суботу.

Поки не було заяв про відповідальність за напад, однак терористичне угруповання "Ісламська держава" регулярно здійснює теракти в районах Багдада, де мешкають мирні жителі.