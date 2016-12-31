Бойовики ІДІЛ взяли на себе відповідальність за подвійний теракт в Багдаді, кількість жертв збільшилася
15:41, 31 грудня 2016Світ
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ІДІЛ взяв на себе відповідальність за два вибухи в центрі Багдада, в результаті яких загинули понад 20 осіб.
Багдад / REUTERS
Про це повідомляє РБК з посиланням на Sky News Arabia.
За даними телеканалу, в результаті теракту загинули 25 осіб і понад 40 постраждали.
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Як повідомляв раніше Reuters з посиланням на поліцію, вибухи сталися біля магазинів автозапчастин на ринку в центрі іракської столиці. Один з вибухів влаштував терорист-смертник, а інший стався через вибуховий пристрій, писало агентство.
За даними Kurdistan 24, після першого вибуху люди стали рятувати постраждалих і стався другий вибух. Обидва вибухи влаштували терористи-смертники, зазначало видання.
Reuters раніше писав про 21 загиблого і понад 40 постраждалих, тоді як Associated Press повідомляло, що постраждали 44 людини.
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