Бойовики ІДІЛ взяли на себе відповідальність за подвійний теракт в Багдаді, кількість жертв збільшилася

Про це повідомляє РБК з посиланням на Sky News Arabia.

За даними телеканалу, в результаті теракту загинули 25 осіб і понад 40 постраждали.

Читайте такожВійська Іраку відкрили два нових фронта в Мосулі, добиваючи бойовиків ІД

Як повідомляв раніше Reuters з посиланням на поліцію, вибухи сталися біля магазинів автозапчастин на ринку в центрі іракської столиці. Один з вибухів влаштував терорист-смертник, а інший стався через вибуховий пристрій, писало агентство.

За даними Kurdistan 24, після першого вибуху люди стали рятувати постраждалих і стався другий вибух. Обидва вибухи влаштували терористи-смертники, зазначало видання.

Reuters раніше писав про 21 загиблого і понад 40 постраждалих, тоді як Associated Press повідомляло, що постраждали 44 людини.