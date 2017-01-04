У Туреччині вважають, що вбивця російського посла пов'язаний з прихильниками Гюлена

Про це повідомляє Анадолу.

Чавушоглу привернув увагу до того факту, що ніхто з близьких та родичів вбивці російського дипломата не захотів забирати його тіло з моргу.

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Теракт був здійснений напередодні запланованого на 20 грудня візиту глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу в Росію, в ході якого планувалося обговорення сирійського питання. Нагадаємо, після спроби державного перевороту 15 липня турецькі власті почали масштабні чистки.

Понад 80 тисяч осіб, серед яких військові, судді, журналісти, декани та викладачі університетів, позбулися своїх посад через підозри в підтримку опозиційного діяча Гюлена, якого Анкара вважає організатором путчу. Сам Фетхуллах Гюлен категорично заперечує свою причетність.