Кривава стрілянина у Стамбулі: у здійсненні теракту підозрюють громадянина Киргизстану або Узбекистану

Напад на нічний клуб Reina в Стамбулі міг зробити громадянин Узбекистану або Киргизстану. Про це повідомив у понеділок телеканал CNN Turk з посиланням на поліцію Туреччини.

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В той же час інші турецькі ЗМІ повідомляють, що підозрюваний у теракті також пов’язаний із ІДІЛ.

Як повідомляв УНІАН, у Стамбулі в новорічну ніч внаслідок стрілянини у нічному клубі загинули 39 людей, з них 16 - іноземні громадяни. Поранено 69 осіб.

Нічний клуб Reina - один із найбільших у Стамбулі - розташований в історичному районі міста Ортакей. На момент атаки в ньому перебували понад 500 осіб.

Рада Безпеки ООН засудила терористичну атаку в нічному клубі Стамбула.

"Члени РБ ООН рішуче засуджують жахливу й варварську терористичну атаку", - йдеться в прес-релізі ООН.

В ньому також зазначається, що "усі теракти є злочинними і не мають виправдань, незалежно від мотивів їх здійснення, часу, місця та виконавців".

Члени РБ ООН зазначили, що тероризм у будь якій формі є однією з найбільших загроз світовій безпеці. Також вони підкреслили, що організатори і спонсори терактів мають постати перед правосуддям, тому закликали усі держави активно співпрацювати з урядом Туреччини.