У Тунісі відбулася акція протесту проти повернення до країни джихадистів

01:14, 09 січня 2017
Світ
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У столиці Тунісу близько тисячі осіб пройшли маршем середмістям, протестуючи проти повернення до країни джихадистів, які воювали в Сирії, Іраку та Лівії.

У Тунісі пройшла акція протесту проти повернення в країну джихадистів / REUTERS

Деякі учасники акції скандували "Ні - поверненню терористів!", передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

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Багато протестувальників несли фотографії співробітників спецслужб і військових, убитих екстремістами.

Влада Тунісу каже, що до зони воєнних дій вирушили близько трьох тисяч громадян Тунісу, з них близько восьмисот вже повернулися.

На думку експертів, нинішня наступальна операція на позиції "Ісламської держави" в Іраку і Сирії може змусити багатьох екстремістів з Тунісу повернутися на батьківщину.

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Теги: #Туніс#джихадисти