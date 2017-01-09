У Тунісі відбулася акція протесту проти повернення до країни джихадистів

Деякі учасники акції скандували "Ні - поверненню терористів!", передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

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Багато протестувальників несли фотографії співробітників спецслужб і військових, убитих екстремістами.

Влада Тунісу каже, що до зони воєнних дій вирушили близько трьох тисяч громадян Тунісу, з них близько восьмисот вже повернулися.

На думку експертів, нинішня наступальна операція на позиції "Ісламської держави" в Іраку і Сирії може змусити багатьох екстремістів з Тунісу повернутися на батьківщину.