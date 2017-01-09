У Тунісі відбулася акція протесту проти повернення до країни джихадистів
01:14, 09 січня 2017Світ
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У столиці Тунісу близько тисячі осіб пройшли маршем середмістям, протестуючи проти повернення до країни джихадистів, які воювали в Сирії, Іраку та Лівії.
У Тунісі протестували проти повернення в країну джихадистів / REUTERS
Деякі учасники акції скандували "Ні - поверненню терористів!", передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
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Багато протестувальників несли фотографії співробітників спецслужб і військових, убитих екстремістами.
Влада Тунісу каже, що до зони воєнних дій вирушили близько трьох тисяч громадян Тунісу, з них близько восьмисот вже повернулися.
На думку експертів, нинішня наступальна операція на позиції "Ісламської держави" в Іраку і Сирії може змусити багатьох екстремістів з Тунісу повернутися на батьківщину.
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