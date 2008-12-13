Казахстан не визнаватиме російську мову другою державною

Казахстан з метою розвитку казахської мови не визнаватиме російську мову другою державною.

Про це в ефірі радіо «Эхо Москвы» сказав прем`єр-міністр Казахстану Карім МАСІМОВ.

«Я думаю, що в Казахстані треба говорити не про проблему російської мови, а більше про проблему казахської мови. Тому що в нас усі говорять російською, але далеко не всі говорять казахською. Я думаю, що це не питання в Казахстані», - сказав К.МАСІМОВ.

На запитання, чому в країні кількість шкіл з вивченням російської мови скорочуються на 50 щороку, прем`єр-міністр Казахстану запевнив, що «це некоректна інформація».

За його словами, у Казахстані реалізується спеціальна президентська програма «100 шкіл, 100 лікарень», згідно з якою протягом двох років має бути збудовано 100 нових шкіл. «Здебільшого це російські школи, нові, великі, гарні. Я думаю, що питання мови в Казахстані більше стоїть у питанні розвитку казахської мови, аніж російської», - сказав К.МАСІМОВ і додав: «Тому що 100-відсоткове володіння російською мовою. Практично все ділове життя досі відбувається російською мовою. І дуже часто виникають питання, а де ж наша національна мова, казахська? Ось, не утискаючи російську мову, дуже плавно ввести казахську мову у вжиток, не втративши російської, заговорити казахською – це, напевно, дуже важливе завдання».

Як повідомлялося, у Казахстані російська мова має статус офіційної, але цей статус нижчий, аніж у державної казахської мови.