У США пояснили, чому опублікували лише частину доповіді про російські кібератаки

Про це заявив представник Держдепартаменту Джон Кірбі, передає Дождь.

«Я не думаю, що хто-небудь повинен бути здивований тим, що в незасекреченій версії доповіді спецслужби захистили чутливу інформацію, особливо ту, що стосується джерел і методів», - сказав Кірбі.

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«Те, що наші спецслужби прийшли до одного і того ж основного висновку знову і знову, те, що вони робили публічні заяви по цих висновках минулого тижня і те, що вони підтримали ці висновки в ході індивідуальних брифінгів з деякими членами Конгресу, а також із президентом Обамою і обраним президентом Трампом, я думаю, повинно дати людям впевненість в їх оцінці», - додав він.

Відповідаючи на коментар журналістів про те, що в 2001 році спецслужби США також «з високою часткою ймовірності» заявляли про наявність в Іраку зброї масового ураження, Кірбі зазначив, що з тих пір багато чого змінилося в розвідувальному співтоваристві». За його словами, зараз різні розвідслужби в США більше співпрацюють один з одним.

При цьому він назвав примітним той факт, що «всі вони прийшли до настільки схожих висновків» з приводу Росії.

Раніше УНІАН повідомляв, що розвідка США розсекретила частину доповіді, в якій вказується на втручання особисто президента Росії Володимира Путіна у виборах президента Сполучених Штатів.

У доповіді вказується, що Путін замовив "кампанію впливу", спрямовану на вибори президента США з метою підриву демократичного процесу і дискредитації суперниці Дональда Трампа.