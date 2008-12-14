Сьогодні в Москві пройде "Марш незгодних", організований опозиційною громадською організацією "Інша Росія".

Як повідомили УНІАН у прес-службі російського опозиціонера Гаррі КАСПАРОВА, "Марш незгодних" планується розпочати о 14.00 мітингом на Тріумфальній площі й закінчити ходою по Тверській вулиці. Основними темами протесту стануть зміна Конституції Росії та економічна криза. Акцію приурочено до річниці повстання декабристів.

Повідомляється, що організаторам не вдалося узгодити з владою маршрут проведення акції протесту.

Наголошується, що раніше влада столиці заявила, що розцінює заяви лідерів "Іншої Росії" Едуарда ЛІМОНОВА і Гаррі КАСПАРОВА про те, що вони разом зі своїми прихильниками вийдуть на Тріумфальну площу як заклик до протиправних дій.

Як повідомив Г.КАСПАРОВ, ЗМОП із 11 регіонів РФ стягнули до Москви для того, щоб перешкодити проведенню опозиційної акції. Організатори "Маршу", за словами Г.КАСПАРОВА, готуються до того, що акцію придушуватимуть із застосуванням насильства та з порушенням прав людини.