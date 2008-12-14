Президент Сомалі відправив уряд у відставку

Президент Сомалі Абдулла Юсуф АХМЕД 14 грудня відправив у відставку перехідний уряд прем`єра Нур Хасана ХУСЕЙНА, пообіцявши найближчими днями призначити нового главу кабінету міністрів, передає Lenta.ru.

"Нур Хасан ХУСЕЙН не справляється зі своїми обов`язками, і я вимушений рятувати країну", - заявив президент. Як зазначається, між президентом і прем`єр-міністром у останні місяці виникли серйозні непорозуміння, перш за все, в питанні, що стосується переговорів щодо досягнення перемир`я з ісламськими повстанцями.

Наприкінці 2006 - початку 2007 року за підтримки ефіопських військ прихильникам Юсуфа АХМЕДА вдалося вибити бойовиків Союзу ісламських судів зі столиці Могадішо й узяти під свій контроль центральні райони країни. Проте з тих пір ісламістам вдалося відновити свій вплив. Перестрілки із застосуванням мінометів ведуться вже в самій столиці Могадішо. Президент і уряд вимушені були переїхати в місто Байдабо.

Щоб покласти край громадянській війні, влада ініціювала процес національного примирення. Вона розраховує привернути на свій бік помірних ісламістів, тим самим ослабивши радикальне крило бойовиків, представлене озброєним угрупуванням "Аль-Шабааб" (Al-Shabaab), - "Молодість". Нур Хасан ХУСЕЙН, який встав на чолі уряду в листопаді, досяг у цьому напрямку більших успіхів, ніж його попередники. Він є одним із ключових партнерів у переговорах із ісламістами. Проте президент Абдулла Юсуф АХМЕД зазначив, що відставка ХУСЕЙНА ніяк не позначиться на процесі національного примирення.

Сам Хасан ХУСЕЙН заявив, що поки не збирається залишати прем`єрську посаду, оскільки президент не має права особисто розпускати уряд: для цього необхідна згода парламенту. Він заявив, що уряд продовжить роботу. Зі свого боку Абдулла Юсуф АХМЕД зазначив, що сподівається на підтримку парламентаріїв.