Марш незгодних у Москві фактично зірваний

Заборонений владою Марш незгодних в Москві фактично зірваний, передає «Газета.Ru».

За словами кореспондента видання, загони міліції на виходах з метро в центрі міста практично перекрили доступ опозиціонерів до місця проведення Маршу. Стало відомо про затримання групи нацболів, які запалили фаєри. Затримання проводилося в достатньо жорсткій формі. Міліція намагається «розітнути» натовп на дві частини.

Затримані міліцією і організатори Маршу незгодних, зараз точно відомо про затримання Едуарда Лімонова. Також затриманий і лідер руху «Ми» Роман Доброхотов. Міліція затримала його під час публічного читання віршів Пушкіна. Його соратники, які не були затримані, продовжують декламувати твори класика.

Учасники прокремлівського руху «Россия молодая» зустрічають «незгодних» гаслами і плакатами «Хватит раскачивать лодку» і траурним маршем, їх очолює лідер руху депутат Державної думи Максим Міщенко.

«Газета.Ru» також повідомляє, що кореспондента їх видання Григорія Туманцева затримали на Марші незгодних без пояснення причин і пред`явлення звинувачень.

Співробітники міліції заборонили Туманцеву користуватися мобільним телефоном, після чого розмова з редакцією урвалася.