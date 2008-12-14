У Москві ЗМОП розігнав мітинг генералів у відставці

У Москві на Пушкінській площі із застосуванням сили розігнали мітинг офіцерів у відставці, організований Міжнародним Союзом радянських офіцерів.

Про це повідомляє офіційний сайт Гарі КАСПАРОВА.

Бійці ЗМОП у жорсткій формі затримували військових, які зібралися на акцію. «Учасників мітингу несли буквально за руки й ноги, волочили по землі. Затримано близько 50 осіб, зокрема голову Союзу радянських офіцерів, генерала Олексія ФОМІНА, адмірала Володимира БЕРЕЗІНА», - наголошується в повідомленні.

Ще до початку акції площу оточили бійці внутрішніх військ у шоломах і з протигазами. Поки учасники мітингу прибували на місце його проведення генерал-майор міліції намагався переконати присутніх залишити Пушкінську площу, мотивуючи це тим, що вона замінована. Військові відповідали йому, що розміновують площу самостійно, оскільки серед них достатньо фахівців. Тоді генерал-майор заявив, що на проведення публічного заходу з прапорами потрібна санкція. Учасники мітингу, які принесли з собою один червоний прапор, вирішили дочекатися керівництва Союзу радянських офіцерів.

Прибулий керівник організації О.ФОМІН привітав присутніх «зі святом 14 грудня 1825 року, коли російські офіцери виступили за Конституцію». Продовжити йому не дав усе той же генерал-майор міліції. Між ними зав`язалася суперечка: генерал-майор переконував О.ФОМІНА, що військові своїм мітингом порушують закон, останній же відповідав, що міліція і ЗМОП своїми діями порушують Конституцію. Після чого суперечка між військовими переросла в силовий розгін.

Колона генералів у відставці повинна була взяти участь у "Марші незгодних".

Як повідомляв УНІАН, лідерам "Іншої Росії" не вдалося узгодити з владою маршрут проведення "Маршу незгодних". У зв`язку з проведенням акції в столиці посилено заходи безпеки.