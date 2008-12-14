Опозиції вдалося провести ходу в Москві

Більш ніж півсотні учасників несанкціонованого "Маршу незгодних" перекрили декілька смуг руху на Садовому кільці і пройшли від станції метро Павелецкая до станції Добринінская.

Як передає "Эхо Москвы", опозиціонери скандували "Нам нужна другая Россия" і "Россия – без Путина". Міліція не встигла відреагувати на цю акцію, і тому зіткнень зі співробітниками правоохоронних органів не було. Автобуси з бійцями ЗМОП під`їхали до місця лише за деякий час, коли учасники ходи встигли сховатися в метро.

Учасників "Маршу незгодних" затримували на шляху до місця проведення акції. У відділенні міліції опинилися, зокрема, лідер нацболів Едуард Лімонов, керівник руху "Ми" Роман Доброхотов, а також журналісти. Відомо про затриманих кореспондентів газети "Коммерсант", сайту Газета.ру і знімальної групи телекомпанії РЕН-ТБ.

За офіційними даними, під час сьогоднішніх несанкціонованих акцій було затримано близько дев`яноста осіб. Такі дані наводить ГУВС Москви. У міліції всіх затриманих називають "хуліганами" і підкреслюють, що ніякого "Маршу незгодних" не було. Начальник Управління інформації і зв`язків з громадськістю московського ГУВС Віктор Бірюков назвав блефом заяви Гарі Каспарова і Едуарда Лімонова про те, що вони виведуть на Тріумфальну площу 2 тисячі своїх прихильників. "Правоохоронні органи міста були готові до будь-якого розвитку ситуації, але на Тріумфальну площу так ніхто і не прийшов", - сказав Бірюков. Він підкреслив, що були лише окремі спроби хуліганських і протиправних дій, які вчасно зупинили співробітники правоохоронних органів.