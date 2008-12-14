Сніг залишив без світла 70 тисяч жителів Франції

Близько 70 тисяч жителів Франції залишилися без електрики в результаті сильного снігопаду на південному сході країни.

Як повідомила в неділю радіостанція France Info, снігопад пошкодив лінії електропередач в департаментах Аверон, Канталь, Пюї-де-Дом, Верхня Луара і Лозер.

Рятувальникам також довелося евакуювати людей з деяких автодоріг, оскільки їхні автомобілі не змогли проїхати через замети.

Наразі за допомогою вертольота спеціальні служби намагаються знайти аварійні ділянки ЛЕП.