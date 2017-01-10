Росія намагалася вплинути на вибори в "парі дюжин" країн - розвідка США

23:22, 10 січня 2017
Світ
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Росія намагалася вплинути на результат виборів у "парі дюжин" країн.

REUTERS

Про це заявив голова Національної розвідки США Джеймс Клеппер під час ході виступу перед комітетом сенату, передає Reuters.

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Клеппер не уточнив, які це були країни, крім США, а також коли ці спроби мали місце.

Також він зазначив, що хакерські атаки на США в 2016 році ґрунтувалися на "людських ресурсах, збір технічних даних та інформації з відкритих джерел", - додає Reuters.

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Теги: #Клеппер