Росія намагалася вплинути на вибори в "парі дюжин" країн - розвідка США
23:22, 10 січня 2017Світ
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Росія намагалася вплинути на результат виборів у "парі дюжин" країн.
Джеймс Клеппер / REUTERS
Про це заявив голова Національної розвідки США Джеймс Клеппер під час ході виступу перед комітетом сенату, передає Reuters.
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Клеппер не уточнив, які це були країни, крім США, а також коли ці спроби мали місце.
Також він зазначив, що хакерські атаки на США в 2016 році ґрунтувалися на "людських ресурсах, збір технічних даних та інформації з відкритих джерел", - додає Reuters.
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