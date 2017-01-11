Кандидат на посаду держсекретаря США Тіллерсон: Росія сьогодні становить загрозу

Про це Тіллерсон сказав під час слухань в комітеті Сенату США із закордонних справ щодо затвердження його кандидатури на посаду держсекретаря.

“Хоча Росія прагне поваги та значущості на глобальній арені, її нещодавні дії зневажають американські інтереси”, - наголосив Тіллерсон.

Читайте такожГоловний кандидат на місце Керрі визнав російське вторгнення в Україну і окупацію Криму

Під час виступу номінанта Трампа невідомий чоловік, який перебував серед присутніх у залі людей, закликав сенаторів відхилити кандидатуру Тіллерсона. Поліція вивела цього чоловіка із зали.

Тіллерсон наголосив, що “нам доведеться мати справи з тим, що ми бачимо, а не з тим, на ми сподіваємося“.

“Ми також повинні тверезо мислити щодо наших відносин з Росією. Росія сьогодні становить загрозу, але вона не є непередбачуваною в досягненні власних інтересів. Вона вторглася в Україну, в тому числі захопила Крим. Вона підтримала сирійські сили, які брутально порушують закони війни”, - наголосив Тіллерсон.

"Наші союзники по НАТО мають рацію, коли висловлюють стурбованість щодо відновлення Росією активної діяльності. Але це сталося через відсутність американського лідерства, коли ці двері були залишені відчиненими, і ненавмисні сигнали були відправлені", - додав Тіллерсон.

"Ми відійшли від зобов'язань, які дали союзникам. Ми послали слабкі або змішані сигнали з "червоними лініями", які перетворились на зелене світло. Ми не усвідомили, що Росія не так думає, як думаємо ми", - сказав Тіллерсон.

Разом з тим він висловився за відкритий та відвертий діалог з Росією стосовно її амбіцій, щоб Сполучені Штати мали можливість окреслити власний шлях.

Тіллерсон вважає, що двосторонні відносини з РФ мають грунтуватися на спільних інтересах, наскільки це можливо, і, зокрема, це стосується зменшення глобальної загрози тероризму. У цьому зв’язку він сказав, що ці можливості необхідно проаналізувати.

“Коли важливі розбіжності зберігаються, ми повинні бути непохитними у захисті інтересів Америки та її союзників. Росія повинна знати, що ми будемо відповідальними щодо наших зобов’язань перед нашими союзниками, і що Росія повинна бути притягнута до відповідальною за свої дії”, - наголосив Тіллерсон.

Як повідомляв УНІАН, 64-річний Тіллерсон не має досвіду роботи у виконавчих органах влади, але очолював найбільшу нафтову компанію у світі Exxon Mobil, яка працює у десятках країн, у тому числі в Росії. Він розпочав кар'єру у Exxon у 1975 році інженером після закінчення навчання в університеті Техасу в Остіні. У 2004 році став президентом компанії та приєднався до ради директорів. Через два роки він став головним виконавчим директором.

За даними західних ЗМІ, раніше Тіллерсон виступав проти санкцій щодо Росії. Вважається, що його зв'язки з Росією почалися встановлюватися ще з того часу, коли Володимир Путін прийшов до влади після відставки Бориса Єльцина.