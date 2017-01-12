Сенат США ще до інавгурації Трампа почав процес скасування Obamacare

Про це повідомляє «Бі-бі-сі».

На голосування було винесено питання про доцільність підготовки законопроекту про скасування реформи. В результаті противники Obamacare перемогли зі незначною перевагою: за розроблення документа проголосував 51 сенатор, проти - 48.

Тепер питання винесуть на голосування у другій палаті американського конгресу - палаті представників. Очікується, що там він також отримає підтримку, оскільки більшість в обох палатах має Республіканська партія.

Її представники виступали проти реформи ще під час прийняття рішення про її проведення. Крім того, скасування Obamacare назвав одним зі своїх пріоритетів обраний президент США Дональд Трамп, який вступає на посаду 20 січня.

У разі, якщо за початок скасування Obamacare проголосує і палата представників, розробкою відповідного законопроекту займуться профільні комітети. Очікується, що його можуть винести на голосування вже через місяць.

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Деякі республіканці до цього визнавали, що процес скасування Obamacare може затягнутися на місяці, а підготовка альтернативної програми медичного страхування може зайняти ще більше часу.

Однак Трамп уже зажадав скасувати Obamacare якомога швидше, і тепер не виключено, що конгресмени проголосують за скасування реформи ще до того, як підберуть гідний альтернативний варіант.

Закон "Про захист пацієнтів та доступне медобслуживании", більш відомий як Obamacare, був підготовлений за ініціативою Барака Обами і прийнятий у 2010 році, коли Демократична партія мала значну перевагу в обох палатах конгресу.

Тоді закон не отримав жодного голосу від республіканської фракції. Те голосування багато хто вважає історичним, оскільки до цього жодна інша грандіозна реформа в соціальній сфері не була прийнята в США голосами лише однієї партії.

Прихильники закону зазначають, що завдяки реформі зараз медичну страховку мають на 20 млн американців більше, ніж раніше. Переважна більшість володарів нової страховки отримують дотації від держави.

Щоб скарбниця могла собі це дозволити, Obamacare зобов'язує всіх американців завести собі страховку. В іншому випадку вони повинні платити штраф, що становить в середньому 995 доларів в рік.

Оскільки страховка все одно коштує дорожче, деякі американці вважають за краще обходитися без неї і просто сплачують штраф. При цьому критики закону говорили, що конституція забороняє державі змушувати людей щось у неї купувати.

Як повідомляв УНІАН раніше майбутній віце-президент США Майкл Пенс назвав скасування Obamacare першочерговим завданням Дональда Трампа на посаді президента.