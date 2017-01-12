"Яструбу" епохи Буша і екс-меру Нью-Йорка Джуліані таки знайшли місце в адміністрації Трампа

У заяві перехідної команди Трампа говориться, що обраний президент буде час від часу проводити зустрічі з представниками компаній, які зіткнулися або стикаються з викликами, схожими з тими, з якими сьогодні стикається уряд і державні організації", пише BBC.

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До числа таких викликів команда Трампа віднесла хакерські атаки, крадіжку інформації та особистих даних, що різні маніпуляції та інші загрози.

Колишній мер Нью-Йорка очолює консалтингову компанію Giuliani Partners, яка займається питаннями безпеки, а також керує департаментом кібербезпеки в компанії Greenberg Traurig. 72-річний Джуліані був радником Трампа під час виборчої кампанії, а на посаді радника з кібербезпеки повинен буде організувати процес обміну інформацією з великим бізнесом.

Трампа цікавить те, як компанії протидіють кіберзагрозам, але він не чекає від зустрічей з бізнесменами якихось сукупних рекомендацій або рад.

У заяві команди Трампа кіберзлочини названо однією з головних загроз національній безпеці США і одним з найбільш загрозливих видів злочинів як у країні, так і у всьому світі.

Раніше Джуліані відмовився від посади держсекретаря в адміністрації Трампа.

Джуліані був 107 мером Нью-Йорка (1994-2001). Придбав загальнонаціональну популярність після терактів 11 вересня 2001 року і вважається "яструбом" епохи Буша-молодшого.

У 2007 році вступив у боротьбу за участь у президентських виборах 2008 року і став одним з фаворитів Республіканської партії, але потім відмовився від участі в перегонах на користь Джона Маккейна.

Раніше інтерв'ю компанії CNN колишній мер Нью-Йорка заявив, що Трамп збирається будувати мир з Росією з позиції сили.

“Росія вважає себе конкурентом у військовій сфері, але насправді вона такою не є. Тільки через наше небажання при Обамі навіть пригрозити використанням військової сили Росія стала потужною", - заявляв Джуліані.