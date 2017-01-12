У столиці Сирії пролунав потужний вибух, є загиблі

23:14, 12 січня 2017
Світ
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У столиці Сирії Дамаску стався потужний вибух, в результаті якого загинули сім людей.

REUTERS

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

Вибух стався в окрузі Кфар-Суса. Там, як зазначає Reuters, розташовані ключові об'єкти оборонної інфраструктури.

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Як передає BBC, в результаті інциденту загинули щонайменше семеро людей. За даними сирійської обсерваторії з прав людини, ще кілька людей отримали серйозні поранення.

Вибух, за даними BBC, міг здійснити терорист-смертник.

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Теги: #Дамаск