У парламенті Британії заявили про можливе втручання РФ у референдум щодо Brexit

10:08, 14 грудня 2016
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На результати референдуму щодо виходу Великобританії з Євросоюзу (Brexit) могло вплинути можливе втручання Росії.

Ілюстрація / http://get-visa.ua/

Про це заявив член британського парламенту, лейборист Бен Бредшоу, повідомляє The Indenendent.

"На даний момент у нас ще немає доказів цього. Але я думаю, що це дуже ймовірно", - зазначив він.

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Він також додав, що, на його думку, Росія сприяла припливу мігрантів в країни ЄС для дестабілізації. "Я не думаю, що коли мова йде про кібервійни, що ми почали прокидатися у зв'язку з діями Росії", - підкреслив Бредшоу.

"Коли ми розуміємо, що стратегія Росії полягає в ослабленні і розподілі вільного світу і напрямок найбільш великого потоку біженців з часів Другої світової війни є навмисним, є частиною цього плану", — підкреслив Бредшоу.

Проте, прес-секретар Даунінг-стріт прокоментував, що будь-яких доказів втручання Росії в референдум не помічено.

Раніше міністр закордонних справ об'єднаного Королівства Борис Джонсон заявив, що Британія готова зберігати жорстку лінію відносно Російської Федерації навіть після виходу зі складу ЄС.

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Теги: #референдум