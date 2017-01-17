Австралія припинила пошуки малайзійського Boeing, який таємничо зник з 227 пасажирами

Про це йдеться в комюніке урядового координаційного центру.

«Координаційний центр пошукового агентства (JACC) припиняє вести яку-небудь роботу з пошуку літака або розслідування інциденту», - йдеться в повідомленні служби.

Разом з тим в тексті вказується, що JACC продовжує тісно співпрацює з урядом Малайзії в плані обміну інформацією у даній справі та підтримки сімей загиблих пасажирів і членів екіпажу.

Раніше повідомлялося про те, що близькі тих, хто був на борту літака, вирішили самостійно відшукати уламки лайнера біля узбережжя Мадагаскару.

За словами родичів, вони неодноразово просили організувати пошук уздовж східного узбережжя Африки, проте «нічого зроблено не було».

Учасник пошукової кампанії Грейс Натан, мати якої знаходилася на борту MH370, фінансує пошуки разом з шістьма іншими родичами пасажирів з Малайзії, Китаю і Франції.

«Ми неодноразово просили активізувати пошуки вздовж східного узбережжя Африки, однак цього зроблено не було», - зазначив він.

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У зв'язку з цим вони вирішили вирушити на Мадагаскар самостійно і спробувати відшукати уламки.

Пошуки MH370 досі були сконцентровані в основному біля західного узбережжя Австралії, однак вони не принесли значних результатів. Досі, принаймні, шість фрагментів уламків, імовірно рейсу Malaysia Airlines, були знайдені в Східній Африці.

Літак, що прямував з Куала-Лумпура в Пекін, пропав з радарів в ніч на 8 березня 2014 року. На борту перебували 227 пасажирів і 12 членів екіпажу.