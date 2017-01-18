Понад 50 конгресменів оголосили бойкот інавгурації Трампа

Про це повідомляє Бі-Бі-Сі.

Раніше церемонію інавгурації, яка має відбутися 20 січня, збиралися бойкотувати 26 конгресменів.

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Багато конгресменів пояснюють своє рішення суперечкою Трампа з конгресменом Джоном Льюїсом, який є відомим борцем за громадянські права. Льюїс для багатьох американців став героєм.

Льюїс назвав Трампа "нелегітимним президентом" через втручання Росії у хід виборчої кампанії.

У відповідь Трамп написав в "Твіттері": "Все це балачки, балачки, балачки - і ніяких дій або результату".