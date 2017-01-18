Понад 50 конгресменів оголосили бойкот інавгурації Трампа
02:43, 18 січня 2017Світ
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Понад 50 конгресменів від Демократичної партії збираються бойкотувати інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа.
Ілюстрація / REUTERS
Про це повідомляє Бі-Бі-Сі.
Раніше церемонію інавгурації, яка має відбутися 20 січня, збиралися бойкотувати 26 конгресменів.
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Багато конгресменів пояснюють своє рішення суперечкою Трампа з конгресменом Джоном Льюїсом, який є відомим борцем за громадянські права. Льюїс для багатьох американців став героєм.
Льюїс назвав Трампа "нелегітимним президентом" через втручання Росії у хід виборчої кампанії.
У відповідь Трамп написав в "Твіттері": "Все це балачки, балачки, балачки - і ніяких дій або результату".
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