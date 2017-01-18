Байден попередив про плани Росії вплинути на вибори в ЄС: "Путін намацує лінії розлому"

Про це він сказав, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в середу, передає "Голос Америки".

У своєму останньому великому виступі на посаді віце-президента він назвав Росію найбільшою загрозою міжнародному ліберальному порядку і заявив, що Москва спробує вплинути на хід майбутніх виборів в Європі так само як, згідно з висунутими проти неї звинуваченнями, вона робила в США.

"При президенті Путіні Росія використовує всі можливі інструменти, щоб підточити межі європейського проекту, намацати лінії розлому західних держав і повернутися до політики, яка визначається сферами впливу", - заявив Байден.

"В ситуації, коли багато країн Європи проводять вибори в цього року нам слід чекати нових спроб Росії втрутитися в демократичний процес. Це станеться знову, я вам обіцяю. І знову, мета цього зрозуміла: обрушити ліберальний міжнародний порядок", - сказав він.

За його словами, "у Росії інше бачення майбутнього, яке вона просуває скрізь".

"Вони хочуть, щоб повернувся світ, де сильні нав'язують свою волю за допомогою військової сили, корупції чи злочинності, а більш слабкі сусіди - будут слухатись", - сказав Байден.

На закінчення він зазначив, що США і Європа "повинні очолити боротьбу за захист тих цінностей, завдяки яким ми досягли нинішнього становища".