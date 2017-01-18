Обама розповів, чим буде займатись після президентства

Президент Барак Обама розповів про найближчі плани на майбутнє після закінчення терміну свого президентства під час своєї останньої прес-конференції на цій посаді.

Обама заявив, що наразі він хоче більше часу проводити «зі своїми дівчатками», маючи на увазі своїх дочок та дружину Мішель, з якою Обама цього річ святкувати 25-річчя спільного життя.

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«Зараз я хочу присвятити час нашому родинному життю. У нас незабаром 25-річчя весілля», - сказав Обама, додавши «я хочу проводити такий дорогоцінний час зі своїми дівчатками».

Крім того він зазначив, що хотів би "побути в тиші".

Однак, Обама також заявив, що буде присутнім на інавгурації обраного президента США Дональда Трампа з яким у нього "робочі стосунки".

Нагадаємо, сьогодні президент США Барак Обама дає останню прес-конференцію на посаді президента США. Трансляція відбувається на каналі Білого Дому в YouTube.

"Я чекаю від вас складних питань", - сказав Обама журналістам.

Обама був обраний президентом США у 2008 році, він балотувався від Демократичної партії.