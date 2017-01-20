У Вашингтоні відбулися сутички між прихильниками і супротивниками Трампа, поліція говорить про групу провокаторів

Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на The Washington Times.

Поліція затримала 34-річного Скотта Райана Чарні за підозрою в змові з метою вчинити напад біля 14-ї вулиці і вулиці Ньютона.

Повідомляється, що поліція досі шукає інших причетних.

"Після ретельного розслідування було встановлено, що кілька людей планували зірвати заходи, що проводяться в період інавгурації, незаконним шляхом", - йдеться в заяві.

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Перейми почалися увечері 19 січня біля будівлі Національного прес-клубу, де прихильники Трампа зібралися на урочисту зустріч в DeploraBall напередодні інавгурації.

Повідомляється, що противники Трампа використовували піротехніку під час зіткнень з прихильниками Трампа.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Вашингтоні противники Трампа закидали яйцями гостей балу республіканців.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки 20 січня відбудеться церемонія складення присяги новообраним президентом США Дональдом Трампом, який напередодні прибув у Вашингтон.