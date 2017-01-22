Хакери повідомили про поранення Трампа – ЗМІ

Про це повідомляє Deutsche Welle.

У повідомленні стверджувалося, що "президент Трамп отримав вогнепальне поранення в руку".

Незабаром після публікації пост був видалений, проте ціла низка користувачів встигла його ретвітнути.

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Пізніше в корпорації Twitter з'явилося повідомлення про помилковий характер розміщеної інформації: "Приносимо свої вибачення всім, хто побачив незвичайний твіт на нашому аккаунті цим ранком. Скоріш за все, нас зламали. Зараз ми встановлюємо, яким чином".

Представник медіакомпанії уточнив, що здійснюються заходи, щоб уникнути повторення подібної ситуації.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп зробив свої перші законодавчі кроки на новій посаді. Зокрема, Трамп направив кандидатів, яких він вибрав для своєї адміністрації, на схвалення Сенату і заснував День патріотизму.