Японія підняла свої винищувачі для перехоплення бомбардувальників РФ
ВПС Японії у другій половині дня 24 січня підняли по тривозі свої винищувачі у відповідь на наближення до кордонів країни трьох російських бомбардувальників Ту-95.
Літаки РФ підлетіли до материкової частини країни з півночі і пролетіли над Японським морем, сказано в повідомленні Міноборони Японії від середи, 25 січня, повідомляє DW.
На сайті відомства опублікована карта з маршрутом польоту російських бомбардувальників і їх фото. Два з них попрямували на південь до острова Окінава, облетіли навколо території країни, після чого повернулися в Росію ввечері того ж дня.
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Повітряний простір Японії РФ не порушувала, йдеться у повідомленні оборонного відомства.
Раніше ВВС США заявляли про небезпечне зближення російського винищувача з їх літаком-розвідником. Крім того, в порушенні повітряного простору Росію звинувачували Естонія, Туреччина і Ізраїль.