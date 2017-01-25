Японія підняла свої винищувачі для перехоплення бомбардувальників РФ

08:18, 25 січня 2017
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ВПС Японії у другій половині дня 24 січня підняли по тривозі свої винищувачі у відповідь на наближення до кордонів країни трьох російських бомбардувальників Ту-95.

Повітряний простір Японії літаки РФ не порушували / worldavia.net

Літаки РФ підлетіли до материкової частини країни з півночі і пролетіли над Японським морем, сказано в повідомленні Міноборони Японії від середи, 25 січня, повідомляє DW.

На сайті відомства опублікована карта з маршрутом польоту російських бомбардувальників і їх фото. Два з них попрямували на південь до острова Окінава, облетіли навколо території країни, після чого повернулися в Росію ввечері того ж дня.

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Повітряний простір Японії РФ не порушувала, йдеться у повідомленні оборонного відомства.

Раніше ВВС США заявляли про небезпечне зближення російського винищувача з їх літаком-розвідником. Крім того, в порушенні повітряного простору Росію звинувачували Естонія, Туреччина і Ізраїль.

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Теги: #Японія#Росія#літаки