Професор Тед Меллок, якого Дональд Трамп, імовірно, може призначити послом в Євросоюзі, прогнозує "смерть" євро в найближчі півтора року. Про це він заявив в інтерв'ю ВВС.

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Він також сказав, що Великобританія могла б укласти з США "задовільний для обох сторін" торговий договір протягом трьох місяців.

Меллок вважає, так званий "чистий", або "жорсткий", Brexit був би найкращим варіантом для Великобританії.

За словами Меллока, як тільки Британія вийде з загального ринку і митного союзу, вона зможе ігнорувати "брюссельську бюрократію" і укласти торговий договір сама. А будь-яка спроба Брюсселя заблокувати переговори між Лондоном і Вашингтоном була б абсурдною, як коли б "чоловік намагався заборонити свій дружині завести коханця".

Як відомо, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей може виявитися першим іноземним лідером, який зустрінеться з новим американським президентом. Вона вирушає до Вашингтона в п'ятницю. Серед іншого, обидва лідери обговорять можливість укладення торгового договору між США і Британією.

"Я хотів би нагадати, що більша частина угод про злиття або придбання компаній укладаэться приблизно за три місяці", - сказав професор Меллок.

"Як на мене, якщо відрізати [від цього процесу] бюрократів, то на це не піде ні два, ні сім років. Звичайно, слід вирішити розбіжності і піти на певні компроміси, але це можливо", - продовжив Тед Меллок.

"Угода не буде підписана у Вашингтоні в цю п'ятницю, але може бути укладено рамкову угоду, яка дозволить призначеним людям почати переговори за закритими дверима, і на це може піти всього 90 днів".

Видання зазначає, що, хоча це ще не підтверджено офіційно, практично всі оглядачі переконані, що Дональд Трамп хоче призначити Меллока послом у Європейському союзі.