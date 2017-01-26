Зірку "Трансформерів" заарештували в ході акції проти Трампа, яка повинна тривати чотири роки
Американський актор Шая Лабаф був заарештований у Нью-Йорку під час мистецької акції протесту проти нового президента США Дональда Трампа.
Як передає Російська служба Бі-бі-сі, причиною арешту стало зіткнення 30-річного актора з людиною, яка знімала його на відео. Акторові не сподобалася іронічна репліка хлопця, і він штовхнув його. Постраждалий від медичної допомоги відмовився. Лабафа співробітники поліції вивели в наручниках.
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Актор у перші дні президентства Дональда Трампа запустив відеотрансляцію зі своєї акції біля Музею рухомого зображення у Нью-Йорку.
Перформанс під гаслом "Він не розділить нас" (#HeWillNotDivideUs ), за задумом авторів, має продовжуватися і транслюватиметься 24 години на добу наступні чотири роки.
Прямий ефір з заходу був включений вранці 20 січня, коли розпочалася інавгурація Трампа, одночасно був запущений сайт, що закликає публіку прийти і взяти участь в арт-проекті.
Shia LaBeouf has been arrested by NYPD, because of this video #HeWillNotDivideUs#FreeShiapic.twitter.com/Sj8RqP7uGm— #HeWillNotDivideUs (@HWNDUS) January 26, 2017
Шая Лабаф регулярно з'являвся перед камерою і час від часу накидався на глядачів вуличного шоу, які висловлювали підтримку Дональду Трампу.
Технічно проект Лабафа та інших художників - не тільки про протистояння Трампу, пояснював актор журналістам. "Ми тут проти розділення. Всі запрошені. Я просто кажу, будьте добрі один до одного", - заявив він.
Лабаф відомий по фільмах "Трансформери", "Індіана Джонс і Королівство кришталевого черепа", "Найбільш п'яний округ в світі" та інших.
Як повідомляв УНІАН, проти Трама виступили багато знаменитостей. Зокрема, співачка Мадонна в ході "жіночого маршу" заявила: "Добро не перемогло на цих виборах, але у підсумку воно переможе".