Зірку "Трансформерів" заарештували в ході акції проти Трампа, яка повинна тривати чотири роки

Як передає Російська служба Бі-бі-сі, причиною арешту стало зіткнення 30-річного актора з людиною, яка знімала його на відео. Акторові не сподобалася іронічна репліка хлопця, і він штовхнув його. Постраждалий від медичної допомоги відмовився. Лабафа співробітники поліції вивели в наручниках.

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Актор у перші дні президентства Дональда Трампа запустив відеотрансляцію зі своєї акції біля Музею рухомого зображення у Нью-Йорку.

Перформанс під гаслом "Він не розділить нас" (#HeWillNotDivideUs ), за задумом авторів, має продовжуватися і транслюватиметься 24 години на добу наступні чотири роки.

Прямий ефір з заходу був включений вранці 20 січня, коли розпочалася інавгурація Трампа, одночасно був запущений сайт, що закликає публіку прийти і взяти участь в арт-проекті.

Шая Лабаф регулярно з'являвся перед камерою і час від часу накидався на глядачів вуличного шоу, які висловлювали підтримку Дональду Трампу.

Технічно проект Лабафа та інших художників - не тільки про протистояння Трампу, пояснював актор журналістам. "Ми тут проти розділення. Всі запрошені. Я просто кажу, будьте добрі один до одного", - заявив він.

Лабаф відомий по фільмах "Трансформери", "Індіана Джонс і Королівство кришталевого черепа", "Найбільш п'яний округ в світі" та інших.

Як повідомляв УНІАН, проти Трама виступили багато знаменитостей. Зокрема, співачка Мадонна в ході "жіночого маршу" заявила: "Добро не перемогло на цих виборах, але у підсумку воно переможе".