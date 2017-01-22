По всьому світу пройшли "жіночі марші" проти Трампа

Спочатку очікувалося, що в марші у Вашингтоні візьмуть участь до 200 тисяч осіб, однак незадовго до початку акції організатори підвищили очікувану явку до 500 тисяч, передає Російська служба Бі-бі-сі.

В знак солідарності з маршем акції протесту пройшли в сотнях міст, у тому числі в Сіднеї, Лондоні, Парижі та Барселоні.

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Організатори, серед яких активісти лівих партій, феміністських і "зелених" рухів, хочуть привернути увагу до проблеми прав жінок, які, на їхню думку, перебувають під загрозою у зв'язку з приходом до влади Дональда Трампа.

Учасники маршу, багато з яких одягнені у яскраво-рожеві шапки, також виступають за расову рівність, доступну охорону здоров'я і право на аборти.

До маршу приєдналися співачка Кеті Перрі, актриси Скарлетт Йоханссон, Емі Шумер, Патриція Аркет і режисер Майкл Мур.

Поп-зірка Мадонна також виступила на марші, зробивши кілька різких заяв. "Так, я обурена. Так, я подумувала, а чи не підірвати чи Білий дім", - сказала співачка.

Як передає CNN, у своїй промові Мадонна назвала акцію "початком революції", проявом "справжньої солідарності", боротьбою за рівність.

"Добро не перемогло на цих виборах, але в підсумку воно переможе", - сказала вона.

Мадонна також звернулася до тих, хто вважає акцію непотрібною й безглуздою - вона відповіла прихильникам такої точки зору образою "F**ck you".

Рожеві шапки протестувальників покликані нагадати про записи 2005 року, де Трамп говорив про свої дотики до інтимних місць жінок.