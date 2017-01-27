В Австрії за підозрою у звʼязках з ІДІЛ затримали 14 осіб

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Kurier.

"Внаслідок антитерористичних рейдів у Відні та Граці затримано 14 осіб: одинадцять чоловіків та три жінки. Затриманих підозрюють в причетності до ІДІЛ", – йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що серед затриманих "троє австрійців з міграційним минулим, двоє боснійців, громадянин Македонії, сирієць і болгарин. Ще трьох чоловіків, теж з балканського регіону, затримали у Граці після полудня. Всі одинадцять чоловіків перебувають під вартою".

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Крім того, в результаті рейдів у Граці були затримані три жінки, яких підозрюють у причетності до діяльності терористичної організації. Відомо, що всі три жінки теж походять з Балкан.

Видання відзначає, що прокуратура відмовилися надати більш детальну інформацію про затриманих "в інтересах слідства і для уникнення загроз".

Раніше повідомлялося, що австрійська поліція під час антитерористичного рейду проти радикальних ісламістів, проведеного 26 січня у низці регіонів країни, затримала 11 осіб.