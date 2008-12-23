Країни-експортери газу створили власну організацію

Учасники Форуму країн - експортерів газу (ФКЕГ), який пройшов сьогодні в Москві, домовилися про фактичне перетворення Форуму на організацію з аналогічною назвою.

Відповідні установчі документи – статут і угода, підписані за результатами засідання, передає кореспондент УНІАН.

Питання про узгодження рівнів видобутку газу на сьогоднішньому Форумі країн-експортерів не обговорювалося. За інформацією міністра енергетики РФ Сергія ШМАТКА, країни-експортери газу не погоджуватимуть рівень видобутку, проте прагнутимуть синхронізувати свої інвестпрограми.

Рішень щодо зміни механізму ціноутворення на газовому ринку на московській зустрічі країн-експортерів також ухвалено не було.

"Було вирішено надалі проводити аналіз на ринку, щоб мати нагоду формувати задачі для подальшої роботи", - сказав С.ШМАТКО.

Штаб-квартира Форуму країн-експортерів газу, який часто називають "газовою ОПЕК", буде розміщена в столиці Катару – м. Доха. На роль столиці "газової ОПЕК" також претендували столиця Ірану Тегеран і російський Санкт-Петербург. Останній в ході голосування поступився переможцю всього одним голосом.

За словами прем`єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА, організація займатиметься представленням інтересів виробників і експортерів газу на міжнародній арені, сприятиме захисту своїх інтересів у відносинах із споживачами, а також повинна висловлювати узгоджену позицію його членів з найважливіших питань поточного стану і перспектив розвитку газового ринку.

Діяльність ФКЕГ носить переважно інформаційний характер. Обмін думками і даними з різних аспектів видобутку, транспортування і реалізації газу між учасниками Форуму відбувався в рамках регулярних міністерських зустрічей (один раз на рік в одній з країн-учасниць).

Форум країн-експортерів газу створений в травні 2001 року в Тегерані в ході зустрічі міністрів нафти і енергетики Алжиру, Брунея, Індонезії, Ірану, Малайзії, Нігерії, Катару, Омана, Росії і Туркменії.

У роботі ФКЕГ беруть участь Алжир, Болівія, Бруней, Венесуела, Єгипет, Індонезія, Іран, Катар, Казахстан (брав участь в зустрічі у Москві як гість, одержав статус спостерігача організації), Лівія, Малайзія, Нігерія, Норвегія, Об`єднані Арабські Емірати, Росія, Тринідад і Тобаго, Туркменія, Екваторіальна Гвінея.