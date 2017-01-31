Сирійська конституція по-російськи

Сирійська опозиція однозначно відкидає запропонований Росією проект конституції Сирії та категорично відмовляється від його обговорення. А це означає, що, як мінімум, одна з ключових сторін конфлікту виходить із переговорного процесу. Чому так?

Написана Росією конституція спрямована на те, щоб перетворити Сирію на дуже слабку державу. Цим проектом передбачається введення віце-президентів, децентралізація, передача влади на місця тощо. Все це дуже нагадує те, що росіяни вимагають від України. З таким головним законом точно відбудеться «дисфункція» сирійських інститутів. Таким чином, складеться ситуація, коли зовнішні гравці зможуть впливати на країну і офіційно отримають важелі впливу на ті чи інші регіони Сирії.

Відбувається «боснізація», або, принаймні, щось дуже-дуже схоже. Але в більших масштабах. З такою конституцією Сирія як єдина країна, по суті, перестане існувати.

Написана Росією конституція спрямована на те, щоб перетворити Сирію на дуже слабку державу

Головний камінь спотикання в даній ситуації — це курди. Даним проектом конституції їм запропонована автономія, але без суверенізації. Очевидно, це була одна з ключових умов Туреччини. Хоча сама по собі автономія без суверенізації, за нинішніх обставин, нічого не обмежує, адже, наприклад, в іракському Курдистані ми вже, по суті, бачимо існування Курдистану як окремої політичної одиниці.

Тобто, з одного боку, незадоволені курди, оскільки вони, за російським проектом конституції, отримують менше, ніж хотіли. З іншого — для турків ця ситуація і надалі залишається неприйнятною: адже, зрозуміло, вони б хотіли забезпечити більший контроль над цими територіями.

Поки що у Росії немає важелів тиску, аби «продавити» саме такий варіант сирійської конституції, що дуже добре було видно на переговорах в Астані (наприкінці січня): ми побачили, до якого максимуму переговірники можуть дійти. Вони можуть домовитися про загальне або більш-менш відносне перемир’я. Але вони натикаються на доволі потужний опір з боку арабів. Особливо ця конституція входить у серйозний дисонанс із бажанням арабів самостійно вирішувати свою долю. І зараз, відмовляючись розглядати російський варіант сирійської конституції, вони виступили проти того, щоб їм нав’язували обмежений суверенітет. А в цьому проекті йдеться саме про обмеження суверенітету Сирії.

Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень