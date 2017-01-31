Причиною загибелі шести підлітків в Баварії став чадний газ
20:27, 31 січня 2017Світ
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Шестеро підлітків, тіла яких були виявлені в садовому будиночку в Баварії два дні тому загинули від отруєння чадним газом, повідомили німецькі слідчі.
REUTERS
Прокуратура і поліція намагаються встановити причину витоку. Відомо, що у будинку була встановлена дров'яна піч, повідомляє Русская служба BBC.
Баварська поліція виявила тіла шести тінейджерів в господарській будівлі в одному з приватних садів громади Арнштайн в неділю. Всім загиблим було 18-19 років.
У поліцію звернувся батько двох загиблих - юнаки та дівчата.
За його словами, компанія влаштувала вечірку в садовому будиночку в ніч на неділю. Батько почав пошуки на ранок, коли молоді люди не повернулися додому.
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