Причиною загибелі шести підлітків в Баварії став чадний газ

Прокуратура і поліція намагаються встановити причину витоку. Відомо, що у будинку була встановлена дров'яна піч, повідомляє Русская служба BBC.

Баварська поліція виявила тіла шести тінейджерів в господарській будівлі в одному з приватних садів громади Арнштайн в неділю. Всім загиблим було 18-19 років.

У поліцію звернувся батько двох загиблих - юнаки та дівчата.

За його словами, компанія влаштувала вечірку в садовому будиночку в ніч на неділю. Батько почав пошуки на ранок, коли молоді люди не повернулися додому.