У США вбивця священика може уникнути смертної кари завдяки бажанню покійного

Як пише Російська служба Бі-бі-сі, 71-річний католицький священик Рене Роберт був застрелений у квітні 2016 року. Його тіло з багатьма кульовими пораненнями було виявлене в лісі у штаті Джорджія.

Як розповідають в оточенні священика, він все своє життя допомагав людям, котрі потрапили в складну ситуацію, у тому числі колишнім ув'язненим і людям з психічними відхиленнями.

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Один з таких людей, за версією слідства, і позбавив Рене Роберта життя. Перед судом постав Стівен Мюррей. Священик допомагав йому протягом декількох місяців, після чого Мюррей попросив його підвезти на машині, викрав, убив і забрав автомобіль.

На суді Мюррей заявив, що у нього проблеми з психікою, і що він втратив контроль над собою. Обвинувачений попросив вибачення за свої дії.

Прокурори мають намір домагатися страти для Мюррея, якщо присяжні визнають його винним.

Однак Рене Роберт ще в 1995 році підписав так звану "декларацію життя". У документі він просить у разі насильницької смерті не засуджувати людей, які заподіяли її, до смертної кари. "Декларацію життя" в США зазвичай підписують противники найвищої міри покарання.

Близько десятка священнослужителів, включаючи архієпископа Уілтона Грегорі, прийшли до будівлі суду в місті Огаста (штат Джорджія), щоб донести до суддів позицію Роберта. Суду надали петицію, підписи під якою залишили майже 7,5 тис. прихожан. В ній міститься заклик до влади штату врахувати бажання покійного.