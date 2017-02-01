У США вбивця священика може уникнути смертної кари завдяки бажанню покійного

10:05, 01 лютого 2017
Світ
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У США був убитий католицький священик, який виступав проти смертної кари. До суду, де проходить процес над вбивцею, передали петицію із закликом не виносити смертний вирок.

Священик виявив доброту до свого вбивці / Фото St Johns County sheriff's Office

Як пише Російська служба Бі-бі-сі, 71-річний католицький священик Рене Роберт був застрелений у квітні 2016 року. Його тіло з багатьма кульовими пораненнями було виявлене в лісі у штаті Джорджія.

Як розповідають в оточенні священика, він все своє життя допомагав людям, котрі потрапили в складну ситуацію, у тому числі колишнім ув'язненим і людям з психічними відхиленнями.

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Один з таких людей, за версією слідства, і позбавив Рене Роберта життя. Перед судом постав Стівен Мюррей. Священик допомагав йому протягом декількох місяців, після чого Мюррей попросив його підвезти на машині, викрав, убив і забрав автомобіль.

На суді Мюррей заявив, що у нього проблеми з психікою, і що він втратив контроль над собою. Обвинувачений попросив вибачення за свої дії.

Прокурори мають намір домагатися страти для Мюррея, якщо присяжні визнають його винним.

Однак Рене Роберт ще в 1995 році підписав так звану "декларацію життя". У документі він просить у разі насильницької смерті не засуджувати людей, які заподіяли її, до смертної кари. "Декларацію життя" в США зазвичай підписують противники найвищої міри покарання.

Близько десятка священнослужителів, включаючи архієпископа Уілтона Грегорі, прийшли до будівлі суду в місті Огаста (штат Джорджія), щоб донести до суддів позицію Роберта. Суду надали петицію, підписи під якою залишили майже 7,5 тис. прихожан. В ній міститься заклик до влади штату врахувати бажання покійного.

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Теги: #суд#США