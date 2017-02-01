Британський парламент проголосував за початок Brexit

Як повідомляє Російська служба ВВС, після двох днів дебатів у парламенті законопроект уряду про вихід з ЄС підтримали 498 депутатів, проти виступили 114.

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Проти проголосували Шотландська національна партія і ліберальні демократи, а також 47 депутатів-лейбористів і один консерватор, які пішли проти лінії своїх партій.

Як повідомляє Рейтер, друге читання законопроекту, в ході якого він обговорюватиметься більш докладно, призначено на 6 лютого.

Законопроект було внесено до парламенту після рішення Верховного суду, який постановив, що уряду потрібна згода законодавців для формального запуску переговорів з Брюсселем про вихід з ЄС.

Прем'єр-міністр Тереза Мей раніше оголосила, що має намір офіційно повідомити Євросоюз про вихід Британії - і тим самим почати процедуру за статтею 50 - до кінця березня 2017 року. Та ж стаття відводить на переговори про умови виходу два роки.

В ході референдуму в червні 2016 року більшість жителів Британії (51,9%) висловилися за вихід країни зі складу ЄС.