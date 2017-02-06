Легендарний гурт Black Sabbath дав свій останній концерт

Він відбувся в Бірмінгемі, на батьківщині музикантів, передає Медуза з посиланням на BBC.

Гурт зіграв 15 пісень, завершивши виступ своїм першим хітом — Paranoid.

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The final song and final bow pic.twitter.com/r0OJimzfjJ — BlackSabbath (@BlackSabbath) February 4, 2017

Лідер гурту Оззі Осборн, якому в грудні виповнилося 68 років, під час концерту подякував фанатам, які підтримують гурт протягом майже півстоліття.

Black Sabbath — один із найвідоміших хеві-метал гуртів; у 2006 році він був включений в Зал слави рок-н-ролу. Протягом майже 50 років існування його склад сильно змінювався, зокрема, з групи кілька разів йшов Оззі Осборн.

Заключний тур Black Sabbath почався більше року тому. За цей час гурт дав 81 концерт в Австралії, Азії, Південній та Північній Америці, а також Європі.