Чверть населення Ізраїлю - під загрозою ракетного обстрілу

Чверть населення Ізраїлю знаходиться під загрозою ракетного обстрілу.

Про це в ефірі радіостанції "Эхо Москвы" заявила прес-секретар Армії оборони Ізраїлю Авіталь Лейбович. «Вчора ми атакували п`ять загонів, які намагалися направити ракети на Ізраїль, а у палестинців тисячі таких ракет, ми не можемо цього допустити, наша основна мета - мінімізувати кількість ракет, направлених на Ізраїль», - сказала вона. За словами Лейбович, «більшість жертв у Газі - це військові, трохи мирних жителів». У загибелі мирних жителів, на її думку, потрібно звинувачувати ХАМАС, тому що угрупування вважало за краще розміщувати військові бази в центрі мирних районів.