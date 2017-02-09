"Правда про смерть": ЗМІ опублікували послання одного з організаторів терактів 11 вересня

Листа було написано ще в період президентства Обами, в 2015 році, однак раніше опублікувати його забороняла тюремна влада, передає РБК.

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У листі Шейх Мохаммед заявляє, що «не ми почали війну проти вас 11 вересня. Війну почали ви і ваші диктатори на нашій землі». «Робіть те, що ви хочете зробити, моя свобода, мій полон і моя смерть - це прокляття на всіх лиходіїв і тиранів», - пише в листі терорист.

Також він підкреслює, що якщо його засудять до смерті, він буде щасливий зустрітися на тому світі з Усамою бен Ладеном і зі своїми «несправедливо убитими друзями».

Всього лист містить 18 сторінок. До нього Шейх Мохаммед також доклав рукопис під заголовком «Правда про смерть», на обкладинці якого зобразив зашморг.

Адвокат терориста Дерек Потіт стверджує, що лист Шейх Мохаммед почав писати ще в 2014 році, коли Ізраїль активізував дії в секторі Газа.

Громадянин Пакистану Шейх Мохаммед міститься у в'язниці Гуантанамо. Він був затриманий в 2003 році в ході спільної операції американських спецслужб і поліції в Пакистані. В інтерв'ю 2002 року він називав себе головою військової ради «Аль-Каїди». Влада США припускає, що він може бути одним з головних організаторів терактів 11 вересня 2001 року.