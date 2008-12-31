У Євросоюзі не знають про наміри України обмежити транзит газу

Європейський Союз не знає про попередження України обмежити транзит російського газу.

Зокрема, як повідомляють РІА «Новости», офіційний представник МЗС головуючої в ЄС Франції Ромен НАДАЛЬ заявив на прес-конференції в Парижі, що Євросоюз не має в своєму розпорядженні інформації про попередження "Нафтогазу України" про можливу конфіскацію російського газу, призначеного для Європи.

Р.НАДАЛЬ зазначив, що нічого не знають про лист «Нафтогазу» із заявою про неготовність забезпечувати транзит газу з РФ до Європи по території країни і попередженням про можливість його конфіскації. "Ми не маємо в своєму розпорядженні інформації про це попередження. Ми відзначили повідомлення української сторони про обов`язкову виплату боргів, якої вимагає "Газпром", а також про поїздку до Москви пані (прем`єр-міністра України Юлії) ТИМОШЕНКО, щоб дійти згоди з російською стороною", - сказав він.

"Ми бажаємо, щоб ця комерційна суперечка між Україною і Росією була врегульована шляхом переговорів. Ми закликаємо Україну і Росію дотримуватися своїх міжнародних зобов`язань як транзитної країни і країни-постачальника газу для Євросоюзу", - наголосив Р.НАДАЛЬ.

За даними Міжнародного енергетичного агентства (МАЕ), 24% споживаного газу ЄС одержує з Росії, причому близько 80% поставок надходять через територію України.

Єврокомісія також не одержувала листів про загрозу транзиту газу через Україну. Представник виконавчої влади Євросоюзу Кристіана ХОМАН зазначила агентству РІА «Новости», що Єврокомісія уважно стежить за розвитком газової суперечки між Росією і Україною. За її словами, Єврокомісія листів щодо загрози транзиту газу через українську територію поки що ні з Москви, ні з Києва не одержувала. "Все, що я можу сказати, це те, що ми уважно стежимо за розвитком ситуації", - сказала вона.

Як повідомлялося, перший заступник голови правління ВАТ "Газпром" Олександр МЕДВЕДЄВ заявив сьогодні, що українська сторона ставить під сумнів контракт на транзит газу з РФ до Західної Європи, який діє до 31 грудня 2010 року. "Нафтогаз України" в середу надіслав керівництву "Газпрому" лист, у якому заявив - у відповідь на заяви "Газпрому" про потенційне обмеження з 1 січня подачі газу Україні, зважаючи на відсутність з нею контракту на 2009 рік, - про неготовність забезпечувати транзит газу з РФ до Європи по території країни і попередив про можливість його конфіскації.