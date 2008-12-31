Країни Перської затоки створюють Єдиний валютний союз

Глави шести арабських країн, що входять до Ради співпраці арабських держав Перської затоки, схвалили угоду про створення єдиного валютного союзу. Про це, як передає ІТАР-ТАСС, повідомив помічник генерального секретаря РСАДПЗ Насер аль-КАУД.

Угода відкриває шлях до появи нової валюти, яка стане єдиною для всіх країн РСАДПЗ. Керівники Бахрейну, Катару, Кувейту, Об`єднаних Арабських Еміратів, Омана і Саудівської Аравії поки що не визначилися з питанням майбутнього місцезнаходження Центрального банку РСАДПЗ. Можливо, це рішення буде ухвалено впродовж майбутніх п`яти місяців.

Як раніше повідомлялося, єдина валюта Затоки, яку поки що умовно назвали "халіджі", на першому етапі могла б бути прив`язана до долара США, а потім - до кошика валют (долар 45%, євро 30%, єна 20%, фунт стерлінгів 5%).