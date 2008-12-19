Нафтодобувні країни готуються запровадити єдину валюту

05:41, 19 грудня 2008
Світ
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Долар, євро, юань, халіджі

З пропозицією терміново запровадити єдину валюту і створити об`єднаний Центральний банк шістьох арабських нафтодобувних країн Перської затоки виступив Дубайський міжнародний фінансовий центр (Dubai International Financial Centre - DIFC) в Об`єднаних Арабських Еміратах, повідомляє у четвер газета "Аль-Іттіхад".

Як повідомив газеті головний економіст центру Насер ас-Саіді, DIFC вже підготував доповідь, в якій пропонує створити до січня 2010 року валютний союз Саудівської Аравії, ОАЕ, Кувейту, Бахрейну, Катару і Оману, які входять до складу Ради співпраці арабських держав Перської затоки.

За його словами, єдина валюта Затоки, яку поки що умовно назвали "халіджі", на першому етапі могла б бути прив`язана до долара США, а потім - до кошика валют (долар 45%, євро 30%, єна 20%, фунт стерлінгів 5%).

Автори доповіді вважають, що в умовах світової фінансової кризи прискорене введення нової єдиної валюти регіону і створення Центрального банку Затоки прислужаться захистові економіки країн регіону і їх фінансових ринків від будь-яких майбутніх потрясінь. На думку Насера ас-Саіді, прив`язка "халіджі" до кошика валют дасть нафтодобувним монархіям змогу проводити "гнучку монетарну політику, можливість вирішувати внутрішні проблеми і протистояти зовнішнім діям".

За даними газети "Галф Ньюс", останній раунд переговорів між аравійськими монархіями у вересні 2008 року "відкрив шлях до досягнення згоди щодо введення єдиної валюти". Тепер, як зазначає видання, рішення може бути ухвалене на аравійському саміті, який планується скликати наприкінці грудня.

РІА “Новости”

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