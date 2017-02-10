У бразильському штаті за час страйку поліцейських було вбито понад сто людей

За підрахунками профспілки цивільної поліції, число загиблих досягло 106 осіб, повідомляє Медуза з посиланням на Reuters.

Для відновлення порядку в штат на початку тижня були спрямовані 1200 військовослужбовців; у середу федеральний уряд оголосив про відправлення у регіон ще 650 військових.

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Страйк військової поліції, яка в Бразилії займається підтриманням громадського порядку, почався 4 лютого. Оскільки закон забороняє військовим поліцейським страйкувати, їх родичі та друзі заблокували виїзди з казарм.

Після початку страйку в штаті різко виріс рівень злочинності — як пише Reuters, кількість вбивств за час страйку в шість разів вище, ніж у минулому році; 8 лютого в місті за день були викрадені 200 машин при середньому числі 20 викрадень. Школи, багато магазинів і медичні установи закриті, громадський транспорт не функціонує.

Поліцейські вимагають вдвічі збільшити їм платню, яка становить близько 850 доларів; уряд штату називає цю вимогу нездійсненною.