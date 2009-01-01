Словаччина офіційно вступила в зону євро. Рішення про приєднання Словаччини до зони євро було ухвалене в липні 2008 р. міністрами економіки та фінансів країн ЄС. Таким чином, Словаччина стала 16 членом єврозони. Міністри фінансів країн єврозони встановили обмінний курс для словацької крони у розмірі 30,126 крони за 1 євро.

Тим часом ажіотаж з приводу євро в Словаччині почався вже в грудні. З 1 грудня до банків і поштамтів по всій країні було завезено близько 400 тис. т.зв. "стартових комплектів" євро. До складу набору входили монети номіналом 1, 2, 5, 10, 20 і 50 центів, а також монети в 1 і 2 євро загальною вартістю 16,6 євро. У великих містах Словаччини, таких як Братислава і Кошице, в перший же день були розпродані всі завезені комплекти євро. Люди займали чергу з ранку і купували кілька наборів за раз, щоб наперед підготуватися до переходу на нову валюту, а також запастися оригінальними подарунками до Різдва і Нового року.

Крім Словаччини, до зони євро входять Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Бельгія, Кіпр, Греція, Австрія, Ірландія, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Португалія, Словенія і Фінляндія.

РосБізнесКонсалтинг