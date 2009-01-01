У ЄС не дуже вірять, що Україна та Росія швидко домовляться

Чеське президентство у Євросоюзі та Єврокомісія стурбовані відсутністю прогресу у газових переговорвах між Україною і Росією.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у спільній заяві чеського президентства та Єврокомісії.

У документі президентство і Єврокомісія закликають обидві сторони продовжити переговори та швидко знайти успішне вирішення питання постачання газу до України.

«Усі існуючі зобов’язання щодо постачання і транзиту газу мають поважатися», - заявив віце-прем’єр-міністр Чехії Александр ВОНДРА.

«ЄС вірить, що ми можемо розраховувати на запевнення, надані щодо того, що постачання газу до ЄС не постраждають», - заявив комісар ЄС з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС.

Президентство і Єврокомісія підтримують контакт з Росією та Україною.